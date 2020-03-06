Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Достигнутые президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренности по ситуации в сирийской провинции Идлиб приветствуют в США, заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента.

«Мы надеемся, что они помогут деэскалации крайне опасной ситуации и облегчению тяжелого гуманитарного кризиса», — сказал он.

Напомним, по итогам встречи в Кремле, состоявшейся 5 марта 2020 года, Путин и Эрдоган подписали меморандум, который предписывает прекращение огня и всех боевых действий на линии соприкосновения в Сирии с полуночи 6 марта.

Также в Идлибе будет создан коридор безопасности вдоль трассы М-4 и обеспечено её совместное патрулирование российскими и турецкими военными.

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