Бразилиа, , 03:37 — REGNUM 15 дипломатов и сотрудников дипломатических представительств в трех венесуэльских городах — Каракасе, Сьюдад-Гуайане и Санта-Элена-де-Уайрен — отзывает внешнеполитическое ведомство Бразилии, 5 марта сообщает Agencia Brasil.

Официальных комментариев по этому поводу нет. Сотрудники дипмиссий уже получили уведомления из бразильского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что бразильский президент Жаир Болсонару вынашивает планы начать войну Бразилии с Венесуэлой.

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