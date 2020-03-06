Москва, , 03:20 — REGNUM Возможности для реализации социально ориентированной политики в России существуют, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с лидерами парламентских фракций.

По словам президента, такая политика должна быть основана на запросах российских граждан в повышении качества и уровня их жизни. Он отметил важность поддержки семьи, семейных ценностей, защиты детей, доступности образования и здравоохранения, а также достойного уровня жизни для людей старшего поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил, что граждане РФ хотят видеть государство сильным и достойно выглядящим на мировой арене, а общество — справедливым.

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