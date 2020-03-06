Эр-Рияд, , 03:00 — REGNUM Обвинение в распространении коронавируса COVID-19 против иранских властей, которые решили не ставить отметки в паспорта подданным Саудовской Аравии, выдвинули саудовские власти, 5 марта сообщает агентство SPA.

Руководство королевства назвало действия Тегерана безответственным поведением, возложив всю вину за эпидемию коронавируса в мире на иранскую сторону.

Эр-Рияд потребовал от властей Ирана предоставить информацию о всех саудовских гражданах, тайно посещавших иранскую территорию начиная с 1 февраля. Кроме того, руководство Саудовской Аравии призвало своих подданных, которые находились в Иране в последнее время, обратиться к медикам для обследования.

Представитель властей королевства предупредил, что тех, кто ослушается запрета на поездки в Иран, ждет серьезное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, число заболевших на территории Саудовской Аравии достигло пяти человек, а в Иране — 3513 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране от коронавируса скончались более 100 человек