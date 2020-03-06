Москва, , 02:43 — REGNUM Вопрос о роспуске Госдумы не обсуждался на встречах президента России Владимира Путина с главами фракций и спикером нижней палаты парламента, сообщил 6 марта журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет (не обсуждался)», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Днём ранее пресс-секретарь президента на брифинге с журналистами сообщил, что тема роспуска Госдумы не значится в повестке Путина. При этом он отметил, что формирование повестки зависит в том числе и от лидеров думских фракций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») уже отвергали слухи о досрочном роспуске Госдумы.

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