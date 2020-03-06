Бейрут, , 02:44 — REGNUM Командующий Временными силами ООН в Ливане генерал Стефано дель Кол 5 марта потребовал от Израиля уважать суверенитет Ливана и прекратить использовать его территорию для полётов своих ВВС. Об этом сообщает портал En Nashra.

«Вторжения израильских самолетов в ливанское воздушное пространство являются нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей режим прекращения огня на границе», — заявил генерал.

По его словам, операции Израиля в ливанском небе должны быть немедленно прекращены, поскольку «идут вразрез» с усилиями ООН по снижению напряженности в Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта ПВО Сирии успешно перехватили над провинцией Кунейтра ракеты, выпущенные израильскими самолётами из воздушного пространства Ливана. Атаке также подверглись объекты в центральной сирийской провинции Хомс.

По сведениям сирийских правительственных СМИ, при отражении этих атак ПВО Сирии смогли сбить не менее 12 израильских ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: ПВО Сирии отразили израильские ракеты над провинцией Кунейтра