Приштина, , 07:35 — REGNUM 5 февраля в первый день так называемой «Эпопеи УЧК» (ежегодных памятных мероприятий, посвященных годовщине трехдневной борьбы основателя УЧК — Армии освобождения Косово) спикер парламента Косово Вьоса Османи заявила, что «стратегической целью Косово является вступление в НАТО».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи заявила, что весь потенциал Косово будет направлен на реализацию этой цели.

Напомним, в настоящее время Силы безопасности Косово, перед частями которых выступала Османи, проходят под чутким руководством коллег из НАТО трансформацию в армию. При этом премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о намерении ввести обязательную воинскую повинность в крае.