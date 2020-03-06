Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Тиньков обвиняется американскими властями в сокрытии активов при отказе от гражданства США. Об этом 5 марта сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».

Напомним, гражданином США Тиньков был до 2013 года.

В феврале 2020 года налоговая служба Соединённых Штатов инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского бизнесмена Олега Тинькова, которого обвинили в занижении налоговой отчётности. 1 марта российский бизнесмен внёс залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде.

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