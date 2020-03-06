Париж, , 02:01 — REGNUM Заболевание коронавирусом подтвердилось у депутата Национальной ассамблеи Франции, который находится в тяжелом состоянии в больнице, 5 марта передает радиостанция France Bleu, ссылаясь на спикера парламента Ришара Феррана.

По данным спикера, 68-летний парламентарий Жан-Люк Рейцер находится в медучреждении в городе Мюлуз. Кроме депутата коронавирусом заразился и работник парламентского буфета, который отправлен на домашний карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта из-за угрозы коронавируса Европарламент решил перенести сессию следующей недели из Франции в Бельгию.

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