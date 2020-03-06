Приштина, , 08:20 — REGNUM 5 марта в первый день так называемой «Эпопеи УЧК» части Сил безопасности Косово промаршировали в новую казарму, названную в честь основателя Армии освобождения Косово (УЧК) Адема Яшари, который 22 года назад был убит сербскими спецназовцами вместе с членами семьи.

Читайте также: Бывший премьер-министр Косово Харадинай отказался встретиться с преемником

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в церемонии, которая началась в 12:00, приняли участие многие лидеры страны, в том числе премьер-министр Косово Альбин Курти, уже почти месяц избегающий встречи с Курти неуловимый Хашим Тачи (основанная им Демократическая партия Косово обвиняет Курти в антиамериканизме, самом тяжком грехе в Косово) и считающий, что ему с преемником разговаривать не о чем бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, спикер парламента Вьоса Османи, министр обороны края Антон Чуни, глава СБК генерал-лейтенант Рахман Рама, член клана Яшари Рифат Яшари, а также министры, главы муниципалитетов, ветераны УЧК, инвалиды Косовской войны, члены семей погибших в ходе войны бойцов УЧК, простые граждане и школьники.

Президент, премьер-министр и спикер парламента возложили венки к памятнику павшим в ходе Косовской войны бойцам УЧК и обратились к собравшимся с речами.

Читайте ранее в этом сюжете: Курти намерен согласовать «внешнюю политику» Косово с Тачи