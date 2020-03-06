Москва, , 01:50 — REGNUM В Сирии 6 марта с 00:00 по московскому времени вступил в силу режим прекращения боевых действий на линии соприкосновения между сирийскими военными и протурецкими боевиками, согласованный на встрече президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве.

Вечером 5 марта о достижении договорённостей и их содержании рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате шестичасовых переговоров президенты России и Турции договорились о прекращении огня и всех боевых действий на линии соприкосновения в Сирии с полуночи 6 марта, создании коридора безопасности вдоль трассы М-4 и её совместном патрулировании российскими и турецкими военными.

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