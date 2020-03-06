Приштина, , 07:53 — REGNUM 5 марта в речи, посвященной 22-й годовщине устранения основателя Армии освобождения Косово (УЧК) Адема Яшари вместе с родственниками сербскими спецслужбами («Эпопее УЧК»), произнесенной перед служащими Сил безопасности Косово (ныне проходящими трансформацию в Армию Косово), премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что прочный союз с США представляет жизненно важное значение для края.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данный союз обусловлен не мелкими и временными интересами, но тем, что США и Косово питают общие устремления, стремясь к свободному и открытому обществу, основанному на правах человека, рыночной экономике и равенстве возможностей.

«Никто не может разрушить этот союз или ослабить его. Но США хотят, чтобы Косово было сильным и независимым, продвигало демократию и способствовало миру в регионе, защищало и продвигало свои интересы», — заявил Курти.

Говоря так, косовский премьер ответил на обвинения в антиамериканизме, поступающие от сторонников президента Хашима Тачи, не отказываясь от стремления действовать исходя из собственных представлений о верном и неверном, а не по указке из Вашингтона и Брюсселя.

Напомним, ранее Курти подчеркивал, что Косово прислушивается к международным партнерам, но не во всем соглашается с ними:

«Мы внимательно прислушиваемся друг к другу, и это не предполагает, что мы согласны во всем».

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