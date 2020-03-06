Белград, , 08:21 — REGNUM 5 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что США всерьез угрожают премьер-министру Косово Альбину Курти в связи с его намерением постепенно заменить пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины режимом взаимности в отношениях с Белградом и сохранить возможность возвращения пошлины (США настаивают на немедленном снятии пошлины безо всяких условий).

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Вучича:

«Вашингтон абсолютно серьезен в своем требовании о снятии пошлины, и я благодарен людям, работающим в Белом доме и Государственном департаменте».

Президент Сербии выразил уверенность в том, что США продолжат оказывать давление на Косово.

На вопрос о том, признает ли Сербия Косово, Вучич подчеркнул, что такой вариант, при котором Сербия признает Косово, но не получит взамен ничего, не рассматривается.

«Пусть Приштина делает свою работу, а мы свою — и посмотрим, кто будет успешнее», — заявил сербский президент.