Москва, , 01:10 — REGNUM В России недопустимы новые попытки дестабилизации политической ситуации, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.

«При всем позитиве, связанном с демократизацией страны, вернуться в годы тяжелых испытаний для граждан — этого, наверное, точно никто не хочет», — сказал глава Российского государства.

Путин добавил, что сегодня недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития страны — нужны гарантии того, что в России станет невозможным откат к той ситуации, в которую «не хочется возвращаться».

На встрече президент также объяснил, что Россия сильно изменилась с момента принятия Конституции в 1993 году, поэтому поправки в Основной закон страны остаются востребованными.

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