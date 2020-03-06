Бразилиа, , 00:59 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару встретится с американским президентом Дональдом Трампом 7 марта в поместье лидера США в Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении бразильского лидера.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Однако источники утверждают, что встреча состоится по инициативе американского лидера. Также отмечается, что встреча будет проходить в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным бразильских СМИ, на встрече Болсонару и Трампа будет обсуждаться соглашение о военно-техническом сотрудничестве между США и Бразилией. Ожидается, что соглашение будет подписано в ходе встречи лидеров двух государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразилия и США вернулись к военно-технической сделке — СМИ