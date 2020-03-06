Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Надежду на то, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой были достигнуты договоренности по сирийскому Идлибу, приведет к немедленному прекращению огня, выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, 5 марта говорится в своем заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Кроме того, Гутерреш рассчитывает на то, что переговоры станут фундаментом долгосрочного мирного процесса и обеспечат безопасность гражданских лиц в сирийской провинции.

Напомним, 5 марта в Москве в ходе встречи президентов РФ и Турции по поводу обострения в сирийской провинции был принят итоговый документ. В нем стороны подтверждают приверженность «астанинскому формату» и объявляют режим прекращения огня с 0:00 6 марта.

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