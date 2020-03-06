Москва, 6 марта 2020, 00:38 — REGNUM Авторами проекта закона о поправке к Конституции должны быть граждане России, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
«Им (гражданам) принадлежит главная, абсолютно определяющая роль, — сказал российский лидер. — В этой связи просил бы вас поддержать разъяснительную, просветительскую работу и по линии ваших партий, и по линии актива ваших сторонников».
Путин напомнил, что поправки в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование 22 апреля, и вступят в силу только после их одобрения гражданами России.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что комитет Госдумы по госстроительству подготовил и опубликовал текст поправок в Конституцию ко второму чтению.
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