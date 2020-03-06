Москва, , 00:30 — REGNUM Голосование по изменениям в Конституцию РФ, которое состоится 22 апреля, пройдёт по модели выборов главы государства. Об этом в ходе встречи с лидерами думских фракций заявил президент РФ Владимир Путин.

«Всё будет проведено по модели президентских выборов. Наказания за нарушения должны быть такими же», — сказал Путин.

Он напомнил, что Общественная палата РФ будет осуществлять контроль за голосованием. Глава государства попросил оказать содействие и ей, в том числе направить наблюдателей на участки.

Путин отметил, что российские власти заинтересованы в самых высоких стандартах процедуры: «Мне кажется, мы все вместе сможем провести голосование на достойном уровне и создать условия для достойного волеизъявления».

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