Скопье, , 08:27 — REGNUM 4 марта в Северную Македонию прибыл глава Национального совета Австрии Вольфганг Соботка. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

В ходе совместной пресс конференции с главой парламента страны Талятом Джафери Соботка заявил, что «Австрия всегда поддерживала Северную Македонию на пути в ЕС и поддержит оказывать ей поддержку в рамках структур ЕС. За прошедший период Северная Македония продемонстрировала ощутимый прогресс, особенно в том, что касается принятия важных законов, таких, как закон о государственной прокуратуре».

Соботка и Джафери подчеркнули, что Европейский союз заинтересован в том, чтобы Балканы были стабильным, демократическим и процветающим регионом.

«Поведение Северной Македонии демонстрирует то, что она представляет собой европейскую страну, поэтому я надеюсь, что в конце месяца марта она получит от Совета ЕС зеленый свет для начала переговоров».

Также в ходе визита Джафери встретился с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.