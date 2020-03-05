Любляна, , 23:51 — REGNUM Новым спикером нижней палаты парламента Словении (Государственное собрание Словении) стал 5 марта Игор Зорчич, передаёт RTV Slovenija.

Зорчич является членом Партии современного центра. За его кандидатуру проголосовали 48 человек (на два голоса больше, чем требовалось), против были 29 депутатов.

Напомним, Партия современного центра является оппозиционной в Государственном собрании Словении. Что касается кадрового вопроса, предшественник Зорчича Деян Жидан подал в отставку 3 марта.