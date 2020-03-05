Дамаск, , 23:33 — REGNUM Военная полиция России и турецкие военные провели совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии, сообщил 5 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Деллик — Таврат — Касра — Арада-Кебира — Касра — Таврат — Деллик — Шейрек — Камышлы в провинции Хасеке», — сказал Олег Журавлёв.

Кроме того, начальник российского Центра рассказал, что российские военные также провели патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо. В этот же день вертолёты российской армейской авиации осуществили воздушное патрулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению об урегулировании ситуации на северо-западе Сирии.

Соглашение предусматривает совместное патрулирование ещё одного маршрута в сирийской провинции Идлиб.

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