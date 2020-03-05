Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Китай и Россия — вызовы будущего, сообщил 5 марта журналистам американский министр обороны Марк Эспер.

По итогам встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом Эспер заявил: и Вашингтон и Лондон считают, что «вызовами будущего являются Китай и затем Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта Эспер заявил, что американцы скоро разработают более совершенное гиперзвуковое оружие, чем то, которое есть у РФ.

Читайте подробнее: Глава Пентагона заявил о превосходстве США над РФ в гиперзвуковом оружии

Читайте ранее в этом сюжете: США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне