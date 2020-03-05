Загреб, , 23:05 — REGNUM Вопросы безопасности вынуждают ЕС озаботиться улучшением отношений с Россией, сообщил 5 марта журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Находясь в Хорватии, он сказал, что на сегодняшнем заседании Совета ЕС обсуждалась Россия, а также Турция, — и с той и с другой страной отношения, как сказал Боррель, «сложные».

С одной стороны, выбранная в 2014 году в отношении России стратегия действует, причём эффективно. С другой стороны, у ЕС возникают новые проблемы, в решении которых от России немало зависит.

Европейский дипломат упомянул в этой связи такие вопросы как ситуация в Ливии и в Сирии. По словам Борреля, Россия играет важную роль «в вопросах, которые напрямую касаются нашей безопасности».

Напомним, в 2014 году ЕС ввёл санкции «за Крым» в отношении России. Что касается Сирии, Ливии и Турции, ЕС столкнулся с новым наплывом мигрантов, как отмечают эксперты, поощряемым Анкарой.

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