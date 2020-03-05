Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Элизабет Уоррен объявила о снятии своих притязаний на место кандидата на пост президента США от Демократической партии, 3 марта сообщает USA Today.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам «супервторника», праймериз демократов 3 марта, Уоррен заняла третье место. Первым стал Джо Байден, вторым — Берни Сандерс.

Ранее о снятии своих кандидатур заявили занявшие места с четвертого по шестое Майкл Блумберг, Питт Буттиджич и Ами Клобучар. Набравшая менее 1% голосов Тулси Габбард осталась в гонке.

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