Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Американский Сенат дал добро на выделение из бюджета $8,3 млрд на борьбу с вирусом COVID-19, сообщает 5 марта сайт законодательного органа.

Более 80 членов Сената проголосовали за соответствующий законопроект. Теперь для вступления его в силу нужна только подпись американского президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о выделении $8,3 млрд на предотвращение распространения в стране уханьского вируса был накануне, 4 марта, одобрен нижней палатой Конгресса США.

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