6 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 05:17 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Нечасто встречи иностранных послов с членами правительств стран, в которых эти дипломаты пребывают, сопровождаются интригующими подробностями. Однако бывают и исключения. Таковым оказалась беседа в Ереване между армянским вице-премьером Тиграном Авиняном и апостольским нунцием в Армении и Грузии архиепископом Жозе Авелина Беттанкуром, которая состоялась 3 марта. Как сообщили Арменпресс в офисе Авиняна, вице-премьер «отметил, что тесное взаимодействие Армении и Святого престола основано не только на сходстве подходов в вопросах христианских ценностей, но и общего исторического наследия и противостояния различным вызовам современного мира. Собеседники выразили уверенность, что совместными усилиями удастся еще больше развить и укрепить двусторонние отношения. В этом деле большую роль сыграют также и постоянные взаимные визиты высокопоставленных делегаций. Вице-премьер Авинян и архиепископ Беттанкур обсудили возможность открытия в Армении резиденции нунция». И эта последняя фраза является небольшой, но сенсацией.

Однако вначале поясним, как в том или ином государстве открываются апостольские нунциатуры Святого престола, они же ватиканские посольства. Ватикан делает это в тех странах, где есть какая-нибудь католическая община. О своей заинтересованности в открытии нунциатуры принимающая сторона ставит в известность государственный секретариат Святого престола, его подразделение, которое курирует отношения с государствами (аналог министерства иностранных дел). Далее идет процесс переписки и перекладывания инициативы на язык документов. После чего стороны обмениваются нотами об открытии посольств, либо — если принимающая сторона уже открыла посольство при Святом престоле — констатируется готовность принять нунциатуру. МИД принимающей страны предлагает на выбор несколько зданий, которые осматривают специалисты во главе с главным инженером префектуры Папского дома. Здесь есть свои специфические требования. Так, в здании обязательно должны быть комнаты под одиночное расположение монахинь (не меньше трех), которые будут обслуживать нунция — административные дела, бытовые и курирование кухни. Им также выделяют капеллу, комнату для индивидуальных духовных упражнений. Такая же капелла, только побольше, готовится для всего штата посольства. Замечания и смету утверждают в Ватикане. Монашеские женские конгрегации запрашивают о том, кого они могут выделить для отправки в нунциатуру. Сам нунций либо ждет, когда здание будет готово, либо в отдельных случаях практически сразу же отправляется в страну пребывания, где живет в гостинице.

Тигран Авинян принял Апостольского нунция Святого Престола в Армении, архиепископа Жозе Авелину Бетанкура Gov.am

В любом случае основной воз во время открытия нунциатур тянут на себе дипломаты. Но Авинян не имеет отношения к министерству иностранных дел Армении, хотя и считается членом «революционной команды» премьер-министра Никола Пашиняна. Более того, странным выглядит то, что 3 марта, когда архиепископ Беттанкур совершил свой визит в Ереван, премьер и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян были в Грузии. Такой выбор времени для переговоров нунция и Авиняна заставляет задуматься, насколько он был «случайным». Здесь могут быть разные версии и допущения, вплоть до того, что армянских дипломатов сознательно выводили из игры. Но подобные рассуждения относятся ко внутренней ереванской политической кухне. Что касается Ватикана, если он пойдет на открытие нунциатуры в столице Армении, то за этим будет стоять уже большая геополитика. Напомним, что Святой престол объявил об учреждении апостольских нунциатур в трех закавказских республиках — Азербайджане, Армении и Грузии — в один и тот же день, 24 мая 1992 года. При этом резиденцией нунция, который курировал Закавказье, был выбран Тбилиси. Такое объединение трех новых государств в единое целое сковывало политику Ватикана в регионе. Нунции не могли выходить за рамки общих слов без боязни того, что какой-то из республик что-то не понравится. Вряд ли это было по нраву ватиканским дипломатам, особенно тем, кто обладал живым характером и повышенным темпераментом.

Их шаги рассматривались под микроскопом. Например, когда в 2006 году нунций Клаудио Гуджеротти съездил в Абхазию, его вызвали в МИД Грузии и «категорически потребовали согласовывать эти визиты с Тбилиси». Ситуация начала меняться только в последние годы. В марте 2018 года нунцием в Армении и Грузии был назначен архиепископ Беттанкур, а в апреле 2018 года новым нунцием в Азербайджане стал архиепископ Пол Фицпатрик Рассел. И сразу интрига: ведь с марта 2016 года Рассел исполняет обязанности посла Ватикана в Турции и Туркмении. Так Ватикан ломал прежнюю схему единого нунция для всего Закавказья, и не только ее. Азербайджан считается страной шиитской ветви ислама. Однако назначением нунция, представляющего Святой престол в суннитской Турции, Ватикан заводил Баку в тюркскую группу. Создание резиденции нунция в Ереване с перспективой разделения полномочий Беттанкура и назначения отдельного дипломата говорит о новой стратегии Святого престола в отношении Армении, как с церковной, так и политической точки зрения. Ватикан при учреждении нунциатуры запрашивает согласие местной Церкви. Так, в случае с Азербайджаном консультации проводились с Духовным управлением мусульман Закавказья и Бакинской епархией Русской православной церкви. В случае с Ереваном благожелательное отношение к размещению нунциатуры должна продемонстрировать Армянская апостольская церковь, которая терпимо относится к католикам латинского обряда, но не армянским униатам. Соответственно, Эчмиадзин может повысить уровень отношений с Ватиканом за счет Армянской католической церкви. Это первое.

Вице-премьер Авинян и архиепископ Бетанкур обсудили возможность создания резидентной Апостольской нунциатуры в Армении Gov.am

Второе связано с Нагорным Карабахом. Главе апостольской нунциатуры с резиденцией в Ереване придется как-то решать и эту задачу. Традиционно Святой престол декларирует свою поддержку принципу территориальной целостности, что в принципе на руку Азербайджану, который оспаривает независимость Республики Арцах (Нагорный Карабах). Однако на практике в Закавказье на уровне публичных заявлений ватиканские дипломаты обычно выказывали поддержку территориальной целостности Грузии. Баку таким вниманием к своей проблеме похвастаться не может. И хотя в Нагорном Карабахе нет католиков, что позволяет Святому престолу отмалчиваться, так или иначе, но иметь дела со Степанакертом нунцию, видимо, все-таки придется. Что ставит вопрос, так какой же проект Ватикан рассматривает в отношении Армении и/или Арцаха.