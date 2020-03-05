Санкт-Петербург, , 22:23 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга принимает все необходимые меры, чтобы выявить граждан, находившихся в контакте с лицами, у которых подозревается коронавирус. Таких граждан поместят на карантин.

«За ними будет организовано медицинское наблюдение. При выявлении симптомов коронавирусной инфекции 2019-nСoV они будут госпитализированы в больницу Боткина», — сообщили вечером 5 марта в аппарате нового вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, отвечающего, в том числе, за городское здравоохранение.

Сегодня Эргашев, вместе с главой комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрием Лисовцом, провел совещание в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина.

Напомним, 5 марта стало известно, что коронавирус выявлен у студента-медика из Италии, прилетевшего в Петербург из Милана 29 февраля. Это первый случай опасной инфекции в городе на Неве.

Как отметили в Смольном, сейчас в больнице им. Боткина проходят обследование два студента из Италии. У одного из них есть симптомы ОРВИ, у второго клинических проявлений не зафиксировано.

Окончательный диагноз будет поставлен по результатам нескольких исследований, проводимых в лаборатории Роспотребнадзора — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Соответственно, о положительных или отрицательных результатах сообщит управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Кроме того, решено, что пациенты с ОРВИ, которые не были за рубежом, с 6 марта будут направлены для обследования и лечения в Введенскую больницу №32. Те, кто приехал из-за границы, будут по-прежнему направляться в Боткинскую больницу.

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