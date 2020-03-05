Идлиб, Сирия, , 22:16 — REGNUM О гибели двух турецких военных 5 марта в сирийской провинции Идлиб сообщает минобороны Турции.

Турецкое оборонное ведомство уточнило, что ещё трое были ранены. Это произошло во время боевых действий Сирийской арабской армии: турки были обстреляны.

Напомним, несколькими часами ранее администрация турецкой провинции Газиантеп сообщила, что в Идлибе убит турецкий военнослужащий.

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