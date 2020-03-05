Москва, , 21:59 — REGNUM Переговоры на высшем уровне доказали готовность России и Турции совместно находить выход из крайне сложных ситуаций, сохраняя уровень взаимного доверия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Наша страна в лице главы государства вновь продемонстрировала ведущую роль в решении сложнейших международных вопросов исключительно мирным путем», — заявил Железняк.

Режим прекращения огня, который вводится в ночь на 6 марта в результате достигнутых договоренностей, станет отправной точкой для перевода конфликта в русло переговорного процесса и поможет предотвратить гуманитарную катастрофу, отметил парламентарий.

Важнейшим пунктом дополнительного протокола является создание коридора безопасности, который поможет выводу мирного населения из зоны военных столкновений. Совместное патрулирование определенной в протоколе сирийской территории военными России и Турции станет залогом стабильности в регионе и сохранения режима прекращения боевых действий, рассуждает он.

«Самым главным итогом состоявшихся переговоров является закрепление обеими сторонами принципов сохранения территориальной целостности, единства и независимости Сирии на основе решений СБ ООН. Также очевидно, что борьба с террористами остается одной из ключевых задач стран-гарантов мирного урегулирования в Сирии для достижения стабильного мира во всем ближневосточном регионе», — подчеркнул Железняк.

В Москве почти шесть часов длились переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по ситуации в Идлибе (Сирия).

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