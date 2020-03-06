Тегеран, , 07:59 — REGNUM 5 марта заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что Исламская Республика Иран (ИРИ), по данным Всемирной Организации Здравоохранения, имеет одну из лучших систем общественного здравоохранения в мире и прилагает все усилия для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В МИД Ирана состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Ричарда Бреннана, региональным директором по чрезвычайным операциям Всемирной организации здравоохранения, а также иностранными дипломатами.

Выступая перед журналистами, Мохсен Бахарванд рассказал об основных целях встречи. «Делегация ВОЗ во время своей поездки в Иран поставила некоторое медицинское оборудование и приборы для лечения ишемической болезни сердца, некоторые дружественные страны также оказали помощь в этом направлении», — отметил иранский чиновник.

Он также подчеркнул: «По мнению сотрудников ВОЗ, иранская система здравоохранения обладает хорошим опытом, особенно в области легких и респираторных заболеваний, а на сегодняшний день государство активно борется со вспышкой коронавируса».

Ранее глава отдела по связям с общественностью Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что на данный момент вирусом заражены 3513 человек, из которых 107 погибли. Он также отметил, что 739 человек выздоровели от заражения коронавирусом и уже выписаны из больниц.