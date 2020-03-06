Тегеран, , 08:05 — REGNUM 5 марта представители Исламской Республики Иран (ИРИ) и Пакистана рассмотрели ситуацию с транзитом граждан и транспортного флота на общей границе двух стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

С этой целью посол Ирана в Пакистане Сейед Мохаммад Али Хоссейни встретился и провел переговоры с министром морских дел Пакистана Али Хайдером Заиди в Исламабаде.

В ходе встречи Хоссейни заявил о готовности Министерства дорог и городского развития Ирана, а также портовой и морской организации (ПМО) развивать сотрудничество с пакистанской стороной в данной области.

Иранский посол подчеркнул необходимость реализации двусторонних договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Иран, в том числе соглашения в области портов и судоходства.

Указывая на важность продолжения консультаций для развития экономических отношений, Хоссейни призвал к расширению связей между Ираном и Пакистаном, включая сотрудничество в области туризма.

Со своей стороны, министр морских дел Пакистана Али Хайдер Заиди приветствовал расширение портового и морского сотрудничества с Исламской Республикой Иран.

Министр также подчеркнул необходимость продолжения консультаций между двумя странами для преодоления нынешней ситуации, сложившейся после вспышки коронавируса. Заиди выразил свое сочувствие иранскому народу в связи с проблемой коронавируса.

Он также высоко оценил позицию министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа по вопросу насилия в отношении мусульман в Индии.