Дамаск, , 21:42 — REGNUM Так называемая сделка века была обнародована американским президентом Дональдом Трампом в рамках предвыборной кампании, заявил 5 марта сирийский президент Башар Асад, передаёт «Россия-24».

Асад "Трамп сможет использовать ее на предстоящих выборах, чтобы привлечь на свою сторону израильское лобби в Соединённых Штатах».

Асад назвал «сделку века» «мертворождённым планом», ведь жители территорий, на которые она распространяется, отвергают этот план, «в том числе союзники США, а также те, кто поддерживает отношения с Израилем».

Напомним, ни Палестина, ни Сирия, ни ряд других стран Ближнего Востока не одобрили «сделку века», которой Штаты предлагают признать Палестину как государство, но при этом также признать израильскими те территории, которые оспаривают Палестина и Сирия.