Тегеран, , 07:51 — REGNUM 5 марта секретарь Высшего Совета национальной безопасности (СНБ) Ирана контр-адмирал Али Шамхани раскритиковал нападки на иранское сообщество со стороны зарубежных средств массовой информации путем публикации ложных заявлений касательно борьбы страны со вспышкой коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Психическое здоровье людей подвергается несправедливым нападкам западных, израильских и арабских СМИ с целью нанести вред их физическому здоровью», — написал Шамхани в «Твиттере» на персидском языке. «Миссия врагов нации состоит в том, чтобы повысить эффективность коронавируса путем ослабления устойчивости сообщества», — отметил секретарь.

Ранее некоторые иностранные СМИ выступили с обвинениями в адрес Тегерана, осудив Министерство здравоохранения в том, что оно публикует реальные данные о коронавирусных инфекциях и числе погибших. По словам Шамхани, чиновники Министерства здравоохранения ежедневно публикуют отчет о вирусе и его распространении.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреиесус заявил, что организация не заметила никаких проблем со статистикой Ирана по вспышке коронавируса.