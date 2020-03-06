Тегеран, , 07:31 — REGNUM 5 марта спикер иранского парламента Али Лариджани выразил обеспокоенность насилием в отношении мусульман в Индии, призвав Нью-Дели решить этот вопрос путем диалога. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Индия всегда была страной различных этнических групп, языков, религий и культур, и возникновение таких проблем несовместимо с духом индийской культуры и цивилизации», — отметил Али Лариджани в интервью журналистам ICANA.

По словам Лариджани, новый закон «О гражданстве» интерпретируется как норма, налагающая определенные ограничения на мусульман, и это вызывает беспокойство. «Мусульмане являются частью индийской культуры и общества и играют важную роль в развитии страны», — отметил спикер.

Кроме того, Лариджани выразил надежду, что индийское правительство использует все возможные меры для прекращения столкновений и мирного урегулирования разногласий.

Индийский парламент в декабре принял закон, который ускоряет получение гражданства для немусульманских меньшинств из соседних стран. Более 40 человек были убиты на прошлой неделе в Нью-Дели в результате межконфессионального насилия, вызванного законом «О гражданстве».