Москва, , 21:39 — REGNUM Итоги переговоров между Москвой и Анкарой разрубают узел противоречий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Сегодняшние московские договоренности о прекращении боевых действий идлибской зоне с 6 марта и создании двенадцатикилометрового коридора безопасности по трассе М4, по сути, разрубают узел противоречий. Россия и Турция останутся стратегическими партнерами по политическим и экономическим вопросам, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии. Мы будем только наращивать сотрудничество, невзирая на все попытки Дальнего Запада развести Москву и Анкару по разные стороны», — заявил Слуцкий.

Итоги почти шестичасовых переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по ситуации в Идлибе (Сирия) еще раз показали конструктивный уровень партнерства Москвы и Анкары в самых непростых ситуациях, отметил парламентарий.

«Что касается Идлиба, как бы не казалось это утопичным, уверен, что спустя несколько недель ситуация в этой зоне деэскалации будет под контролем сил, обеспечивающих ее безопасность. И Россия с Турцией здесь будут на партнерских, а не антагонистических позициях. Это знаковые переговоры, их результат только усиливает предыдущие договоренности Путина и Эрдогана», — резюмировал Слуцкий.

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