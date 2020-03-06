Тегеран, , 07:35 — REGNUM Бывший посол Ирана в Индии Алиреза Шейхаттар призвал иранских официальных лиц усилить давление на правительство Моди через международные органы, чтобы заставить его прекратить насилие в отношении мусульман в Индии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 марта.

Выступая перед журналистами новостного агентства, Шейхаттар отметил, что реакция главы МИД Ирана Зарифа и недавний твит по этому поводу вызывают восхищение, но их недостаточно. «Это дело должно быть рассмотрено в международных органах», — подчеркнул экс-посол.

Он также отметил, что существуют фундаментальные различия между исламом и индуизмом, и сообщил: «Резня мусульман бесчеловечна, и нет никакой разницы, являемся ли мы Исламской Республикой или светским режимом, мы должны противостоять данным бесчеловечным мерам».

Ранее 2 марта Зариф написал у себя в «Твиттере»:

"Иран осуждает волну организованного насилия против индийских мусульман. На протяжении веков Иран был другом Индии. Мы призываем индийские власти обеспечить благополучие всех индийцев и не допустить бессмысленного бандитизма. Единственный верный путь лежит через мирный диалог и верховенство закона».

Насилие вспыхнуло в Индии вследствие протестов против спорного закона «О гражданстве». По меньшей мере 46 человек, в основном мусульмане, были убиты, более 200 человек ранены. Принятый в декабре 2019 года закон открывает новый путь к индийскому гражданству для мигрантов почти всех известных южноазиатских вероисповеданий, за исключением ислама.