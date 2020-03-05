Москва, , 21:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин проинформирует сирийского лидера Башара Асада результатах своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил 5 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры лидеров России и Турции в Москве, посвящённые ситуации в сирийской провинции Идлиб, продолжались более пяти часов. По итогам встречи был подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму по урегулированию конфликта в Сирии.

Сторонам удалось три конкретных шага: введение с 6 марта режима прекращения огня в Идлибе, создание коридора безопасности вдоль автодороги М-4 в Сирии, возобновление совместного патрулирования в Идлибе российскими и турецкими военными.

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