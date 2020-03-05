Москва, , 21:23 — REGNUM Прекращение огня и всех боевых действий на линии соприкосновения в Сирии с полуночи 6 марта, создание коридора безопасности вдоль трассы М-4 и её совместное патрулирование российскими и турецкими военными — таково основное содержание соглашения, достигнутого в результате шестичасовых переговоров президентов России и Турции.

Встреча Владимира Путина с Тайипом Эрдоганом прошла 5 марта в Москве.

Текст соглашения по ситуации в Сирии был озвучен на пресс-конференции министрами иностранных дел двух стран.

Содержание документа следующее:

1. С 00:00 6 марта на существующей линии соприкосновения сирийских военных и протурецких боевиков прекращаются боевые действия.

2. Россия и Турция организуют к северу и к югу от автотрассы М-4 в Сирии коридор безопасности шириной шесть километров.

3. С 15 марта должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование вдоль трассы М-4 на участке от населенного пункта Трумба, расположенного на два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта были отмечены попытки террористов с поддержкой турецкой артиллерии атаковать сирийскую армию на трассе М-5. Атаки были отбиты.

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