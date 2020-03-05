Москва, , 21:18 — REGNUM Сегодня, 5 марта, делегация Марий Эл во главе с руководителем республики Александром Евстифеевым провела ряд рабочих встреч в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По итогам всех мероприятий Евстифеев отметил, что со специалистами ведомства обсуждалась окончательная редакция индивидуальной республиканской программы социально-экономического развития.

«Эта работа продолжается. Её финальным аккордом должен стать визит правительственной делегации во главе с премьер-министром страны в Республику Марий Эл», — рассказал Евстифеев.

Также он подчеркнул, что в ближайшее время в регион приглашён глава Минстроя и куратор республики Владимир Якушев, чтобы оценить уже реализованные в Марий Эл мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Козьмодемьянске будет реализован пилотный проект Минстроя России «60 плюс», в рамках которого будут модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры города, износ которых составляет более 60%. В случае его успешной реализации не исключается, что опыт республики будет масштабирован на другие регионы России.