Чебоксары, , 21:14 — REGNUM Уход Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия» сделал крайне неустойчивым положение членов его команды и групп влияния, ориентировавшихся на близкое сотрудничество с ним. А отставка прокурора Чувашии Василия Пословского в соответствии с указом президента свидетельствует о том, что возможна масштабная проверка деятельности прежнего руководства региональных ведомств. Такой вывод делают эксперты АПЭК в докладе «Российские регионы и региональная политика в феврале 2020 года».

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В докладе отмечается, что «кадровые перестановки в республике связаны не только с целями внутриэлитной группы, к которой принадлежит врио главы региона Олег Николаев, но и с курсом Центра на серьезное кадровое обновление и, возможно, масштабную проверку деятельности прежнего руководства региональных ведомств».

«Как показывает опыт других регионов (в том числе входящих в Приволжский федеральный округ), где ранее проходили отставки губернаторов с большим стажем работы, довольно часто наиболее плотные проверки такого рода касаются строительной отрасли и распределения земель под застройку», — отмечается в докладе руководителя АПЭК Дмитрия Орлова.

В февральском рейтинге АПЭК врио главы Чувашии Олег Николаев занял 56-е место («среднее влияние»).

В докладе отмечается, что итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Василий Пословский, который возглавлял прокуратуру Чувашии более двух с половиной лет, освобождён от должности по указу президента Владимира Путина 2 марта. Из органов прокуратуры Пословский не уволен. Исполнение обязанностей прокурора Чувашии возложено на первого заместителя Александра Евграфова.

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Стоит также отметить, что 4 марта представители руководства Генпрокуратуры РФ провели в Чебоксарах приём граждан, который вызвал небывалый ажиотаж.

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