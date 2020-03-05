5 марта 2020 | Время чтения 2 мин

Главного муфтия Татарстана смутила новая редакция Статьи 68 Конституции о государственном языке Российской Федерации. Если сопоставить с этим открытую ориентацию руководства Республики Татарстан на Турцию, упорное именование главы республики «президентом» (при условии, что у нас в стране один президент), то картина для российской государственности вырисовывается если не угрожающая, то тревожная.

Богдан Безпалько, , 21:37 — REGNUM Продолжается интенсивное обсуждение поправок в Конституцию России. После прошедшей 26 февраля встречи членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации с президентом России Владимиром Путиным и обсуждения итоговых формулировок процесс их обсуждения не завершился. В частности, главного муфтия Татарстана смутила новая редакция Статьи 68 Конституции о государственном языке Российской Федерации. Ирония заключается в том, что Камиль хазрат Сагимуллин признает, что русские по факту являются «титульной нацией в РФ», но считает, что упоминание этого факта в основном законе в гораздо более мягкой форме («Русский язык как язык… государствообразующего народа») приведёт к «непоправимым последствиям». Почему — не объясняется. Вероятно, просто потому, что «титульность» русского этноса впервые в постсоветской истории артикулируется и закрепляется в основополагающем документе, определяющем характер государства. Между тем эту и другие поправки поддержала армянская община — с соответствующим заявлением официально выступил Союз армян России. Более того, представители САР даже усилили формулировку: «А.А. Абрамяном (президент Союза армян России — прим. авт.) была предложена и поддержана членами правления следующая формулировка в статье 68 Конституции РФ: «Государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык как язык являющегося государствообразующим русского народа».

Камиль хазрат Сагимуллин Hanafi-maturidi

В поддержку т.н. русских поправок выступила масса жителей самых разных регионов России, причём отнюдь не только русских. Простые люди — татары, армяне, немцы, чеченцы одобряют внесение в Конституцию государствообразующего статуса русского народа. Удивительного в этом ничего нет: люди вполне здраво воспринимают как адекватную и необходимую норму закрепление статуса русского народа в Конституции. Опасения представителей Татарстана, вероятно, связаны с продолжающейся де-факто практикой дискриминации русского языка в сфере образования, выражающейся в принуждении родителей к написанию заявлений об изучении их детьми татарского и штрафах в случае отказа от подачи подобных заявлений на непонятной правовой основе. Подобные проблемы имеют место быть и в Башкирии.На эти факты вынужден был обратить внимание на прошедшем ещё 20 июля 2017 года в Йошкар-Оле заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин.

Владимир Путин «Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации».

Если сопоставить с этим открытую ориентацию руководства Республики Татарстан на Турцию, упорное именование главы республики «президентом» (при условии, что у нас в стране один президент), то картина для российской государственности вырисовывается если и не угрожающая, то по крайней мере тревожная.

Ввиду всего вышесказанного нашей первоочередной задачей является поддержка предложенных президентом поправок как отвечающих интересам нашего государства, русского этноса и всех народов России.

Богдан Безпалько, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям