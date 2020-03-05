Дамаск, 5 марта 2020, 21:18 — REGNUM Амнистию готовы предоставить власти Сирии представителям вооружённой оппозиции, заявил 5 марта сирийский президент Башар Асад, передаёт «Россия-24».
Не могут рассчитывать на амнистию, отметил Асад, участники массовых убийств и командиры террористов.
Напомним, в зоне деэскалации «Идлиб» на севере Сирии правительственные войска Республики воюют с боевиками, в числе которых — члены «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сирийская вооружённая оппозиция.
Читайте ранее в этом сюжете: В сирийском Идлибе возобновились атаки протурецких боевиков