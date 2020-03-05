Киев, , 21:05 — REGNUM Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору республики Руслану Рябошапке. Решение принято сегодня, 5 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рябошапка не показал никаких результатов в должности генерального прокурора Украины.

«Я действительно считаю, что Руслан — хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что раз нет результатов, то и должность Рябошапка занимать не должен.

Стоит отметить, что большинство в Верховной раде составляет пропрезидентская партия «Слуга народа». В связи с этим Зеленский может без труда проводить свои решения через парламент.