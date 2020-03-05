Москва, , 21:02 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству подготовил и опубликовал текст поправок в Конституцию ко второму чтению, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Накануне профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в Конституцию. В комитет поступило чуть менее 400 поправок, в рабочую группу по подготовке изменений Основного закона страны — более тысячи предложений. Большое число предложений нашло отражение в поправках, еще часть будет учтена в законодательных актах.

Текст поправок, подготовленных ко второму чтению, опубликован на сайте комитета Госдумы по госстроительству.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Второе чтение поправок намечено на 10 марта. Если они найдут поддержку большинства парламентариев, третье, итоговое чтение состоится 11 марта. Тогда же поправки в Основной закон обсудит Совфед.