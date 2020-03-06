Приштина, , 08:28 — REGNUM 4 марта премьер-министр Косово Альбин Курти обратился с письмом к главе Европейской комиссии Урсуле фон дел Ляйен и высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозепу Боррелю.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письмах Курти поблагодарил представителей ЕС за поддержку Косово в сферах установления верховенства права, экономического развития и благого управления и, как и в письмах к Государственному секретарю и президенту США, изложил свою правительственную программу, основными задачами которой он назвал экономический рост и борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Особое внимание в письмах было уделено отношениям с Сербией:

«Мы осознаем необходимость разрешения оставшихся между Республикой Косово и Сербией политических разногласий. Мы нацелены на продолжение диалога и уверены, что это — единственный способ заключить соглашение, конечной целью которого должно стать взаимное признание между двумя государствами. Переговоры должны продолжаться. Они должны быть хорошо подготовлены и основываться на принципах. Достижение политического соглашения между нашими странами станет важным шагом к полной интеграции Косово и Западных Балкан в ЕС и средством к достижению долгосрочного мира и стабильности в регионе», — заявил косовский политик.

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