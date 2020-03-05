Москва, , 20:49 — REGNUM Российская Федерация и Турция подписали дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике. Протокол был зачитан сегодня, 5 марта, министрами иностранных дел России и Турции — Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу на пресс-конференции лидеров РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Москве.

В протоколе стороны в очередной раз подчеркивают свою приверженность территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Также согласованы три конкретных шага.

Первое — это установление режима прекращения огня в Идлибе с 00:01 по московскому времени 6 марта.

Второе — создание коридора безопасности вдоль автодороги М-4 в Сирии.

Третье — возобновление совместного патрулирования в Идлибе российскими и турецкими военными, в том числе по новым маршрутам.