Москва, 5 марта 2020, 20:49 — REGNUM Российская Федерация и Турция подписали дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике. Протокол был зачитан сегодня, 5 марта, министрами иностранных дел России и Турции — Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу на пресс-конференции лидеров РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Москве.
В протоколе стороны в очередной раз подчеркивают свою приверженность территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.
Также согласованы три конкретных шага.
Первое — это установление режима прекращения огня в Идлибе с 00:01 по московскому времени 6 марта.
Второе — создание коридора безопасности вдоль автодороги М-4 в Сирии.
Третье — возобновление совместного патрулирования в Идлибе российскими и турецкими военными, в том числе по новым маршрутам.