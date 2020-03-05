Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Участие Элизабет Уоррен в праймериз (первичные выборы) демократов отняло у её однопартийца Берни Сандерса изрядное количество голосов, написал 5 марта американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя новость о том, что Уоррен «сошла с дистанции», Трамп написал: её участие в праймериз «стоило Сумасшедшему Берни по крайней мере Массачусетса, Миннесоты и Техаса».

Трамп отметил, что Сандерсу её участие в праймериз, возможно, стоило даже «выдвижения». Уоррен выбыла из предвыборной гонки «слишком поздно» для Сандерса, отметил глава Штатов.

Напомним, по итогам праймериз у демократов первое место занял бывший вице-президент Штатов Джо Байден, а Сандерс оказался на втором месте. Уоррен взяла только «бронзу», поэтому она заявила (пока не официально), что выходит из игры.

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