Москва, , 20:41 — REGNUM Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в текущем году не будет проводиться из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 5 марта сообщил журналистам председатель оргкомитета ПМЭФ-2020, первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, такое решение принято организационным комитетом в целях «защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума».

Напомним, XXIV Петербургский международный экономический форум должен был проходить с 3 по 6 июня 2020 года.

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