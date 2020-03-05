Москва, , 20:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб виноваты законные сирийские власти во главе с Башаром Асадом. Об этом Эрдоган сказал сегодня, 5 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, сирийские власти с мая 2019 года возобновили боевые действия в Идлибе, и тем самым якобы нарушили Сочинский меморандум. Дамаск сделал это якобы для того, чтобы поставить Турцию в затруднительное положение из-за беженцев, утверждает Эрдоган.

Именно в связи с нападениями сирийской армии в Идлибе, включая атаки на турецкие наблюдательные пункты, турецкая сторона и «была вынуждена» усилить свои посты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Идлибе обострилась не потому, что Асад и сирийские правительственные силы атаковали террористов, а из-за бездействия Турции, когда попросту покрывала экстремистские группы и предоставляла им защиту от ударов сирийских сил и ВКС России.