Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Решение отказаться от участия в предвыборной президентской кампании решила демократ Элизабет Уоррен, американский сенатор от штата Массачусетс, передаёт 5 марта CNN.

Об этом она сообщила своему избирательному штабу. Официальное решение должно последовать несколько позднее.

Напомним, по итогам первичных выборов (праймериз), которые прошли 3 марта в США, Уоррен оказалась на третьем месте. Первое место получил экс-вице-президент Штатов Джо Байден.

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